Minkaftale forlænger dagpengeurets pause

Medlemmer af en a-kasse har ret til to år på dagpenge, hvis de opfylder en række krav. Det er de to år, der ofte kaldes dagpengeuret.

Men under coronakrisen har et flertal i Folketinget flere gange sat det ur på pause ved at aftale, at bestemte måneder ikke tæller med i dagpengemodtagernes tid på dagpenge.

Den seneste aftale betød, at dagpengeuret er sat på pause til 28. februar.

Men i mandagens aftale om erstatning til minkavlere er også inkluderet en forlængelse af den periode til 31. marts.

- Dagpengeforbruget vil dermed samlet set være suspenderet i perioden fra 1. januar 2021 til og med 31. marts 2021. Perioden medtælles ikke i den lediges dagpengeanciennitet, står der i aftalen.

Den seneste suspension blev aftalt tilbage i december, da hjælpepakkerne blev genåbnet.

Her blev suspensionen indført indtil 28. februar parallelt med en række andre hjælpepakker.

I foråret og sommeren var dagpengeuret suspenderet fra 1. marts til 31. august.