Minister vil lade offentlig ansatte forhandle løn lokalt

Det er konklusionen efter et indledende møde mellem innovationsminister Sophie Løhde (V), der forhandler på statens vegne, og Flemming Vinther, chefforhandler for de statsansatte.

Staten og forhandlerne for de offentligt ansatte ser som ventet ud til at stå langt fra hinanden i forhandlingerne om en ny overenskomst for de mange tusind ansatte.

- Overenskomstforhandlinger ser altid svære ud. Vi har i dag haft et godt sættemøde, hvor vi har haft lejlighed til at drøfte de krav, vi hver især har. Det er ingen hemmelighed, at vores krav trækker meget i hver sin retning, siger Sophie Løhde.

Ifølge Finansministeriet er lønnen i staten siden 2008 steget 1,6 procent mere end i den private sektor.

I kommuner og regioner har lønnen været højere de seneste ti år. Her vurderer arbejdsgiverne, at lønnen er steget henholdsvis 2,4 og 1,1 procent mere end i det private.

Derfor venter der hårde forhandlinger.

Sophie Løhde afviser at gå ind i diskussionen om, hvorvidt medarbejderne kan se frem til, at deres løn stiger hurtigere end forbrugerpriserne.

- Det tager vi ved forhandlingsbordet, siger ministeren.

Et af statens hovedkrav går ud på, at flere medarbejdere får mulighed for at forhandle deres løn lokalt med deres egen leder.

- En højere andel af lønmidlerne skal lægges ud lokalt end i dag, hvor 90 procent af lønmidlerne fastsættes centralt om det store bord.

- Vi ved, at medarbejderne og lederne efterspørger en øget grad af løndannelse, og det ønske vil jeg gerne være med til at imødekomme, siger ministeren.

Under hashtagget sophieslønfest delte en sygeplejerske for nylig sin lønseddel på Facebook for at gøre debatten om offentligt ansattes løn mere kvalificeret.

Sophie Løhde understreger dog, at hun aldrig har sagt, at offentlig ansatte ikke må stige i løn.

- Jeg er ærgerlig over, at jeg er blevet lagt ord i munden, som jeg aldrig har sagt, siger hun.

Ifølge arbejdsmarkedsforsker og lektor ved Københavns Universitet Nana Wesley Hansen kan den slags debatter få en betydning.

- Det har stor betydning, hvordan den offentlige opinion former sig, hen over den tid hvor man forhandler. Hvis den er i favør til den ene part, kan det give rygstøtte under forhandlingerne, siger hun.