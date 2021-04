Endnu flere banker sænker nu grænsen for, hvornår man skal betale negative renter for at have penge stående. (Arkivfoto)

Minister varsler opgør med negative renter

Yderligere to store banker sænker beløbsgrænsen for negative renter. Erhvervsminister vil nu skride ind, men ifølge professor burde bankerne faktisk tage mere.

De negative renter er kommet for at blive, og en lang række banker i Danmark har sænket loftet markant for, hvornår man skal betale for at have penge stående.

Danske Bank og Nordea er de seneste i rækken. Grænsen sænkes 1. juli fra 250.000 til 100.000 kroner med en negativ rente på 0,6 procent.