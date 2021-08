Minister om højt jobtempo: For tidligt at bekymre sig

Hos regeringen mener beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), at det er for tidligt at snakke om mørke skyer i horisonten.

- Vi skal først og fremmest glæde os over, at der er rekordhøj beskæftigelse. Vi ser ikke nogen nøgletal endnu, der indikerer, at vi er på vej ind i en overophedning af økonomien.

- Lige nu går det stærkt, fordi optimismen buldrer, investeringerne virker, og virksomhederne, som har kunnet holde fast i deres ansatte under krisen, har vundet konkurrencefordele, siger han.

Meldingen kommer fredag, hvor tal fra Danmarks Statistik viser, at beskæftigelsen steg med 25.000 i juni.

Det var femte måned i træk med fremgang, og der er nu 2,85 millioner i job.

Peter Hummelgaard understreger, at den gunstige situation vil afspejle sig, når der i efteråret præsenteres finanslov.

- Der vil ikke være samme behov for at føre en ekspansiv finanspolitik. Det er noget, man gør, når man er nede at vende og har brug for at pumpe gang i tingene.

- Men der er heller ikke noget, der tilsiger, at man skal føre en sparepolitik, som man gjorde efter finanskrisen, siger han.

De seneste måneders store fremgang i beskæftigelsen har betydet, at der fra både virksomheder og erhvervsorganisationer er meldt om rekordhøj mangel på hænder.

Det gælder især byggeriet, industrien og servicesektoren, som for eksempel tæller restauranter, hoteller og rengøringsbranchen.

Peter Hummelgaard peger først og fremmest på uddannelse af flere faglærte og opkvalificering af ledige som et redskab til at få flere i job i byggebranchen og industrien.

Det har regeringen investeret i ad flere omgange - blandt andet så ledige kan tage en faglært uddannelse til 110 procent dagpenge.

Han ser ingen lavthængende frugter i at løse manglen på hænder nu og her i de to brancher.

- Vi kan sammen med virksomhederne gøre en større indsats for at gøre reklame i Europa for, at vi i Danmark har rigtig godt styr på corona, og at der er gode muligheder for arbejde.

- Men det løser ikke vores problemer på den lange bane med mangel på faglært arbejdskraft.

- Derfor handler det først og fremmest om, at flere skal tage en faglært uddannelse i stedet for en akademisk uddannelse, og at flere ledige skal opkvalificeres, siger han.

Han ser til gengæld gode muligheder for at opkvalificere ledige til eksempel rengøringspersonale og tjenere på restauranter og hoteller.

- Der ligger en stor opgave for jobcentre at matche med de ledige, som har været lang tid væk fra arbejdsmarkedet, som nu har en helt fantastisk mulighed for at komme tilbage i job, siger han.