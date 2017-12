Minister er nervøs for mangel på udenlandsk arbejdskraft

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) frygter, at Danmark kommer til at tabe arbejdspladser, hvis virksomheder flytter deres produktion ud af landet, når de ikke kan skaffe nok udenlandsk arbejdskraft.

Tal viser nemlig ifølge Jyllands-Posten, at antallet af EU-borgere, der tager til Danmark for at arbejde, falder drastisk.

- Medarbejdere fra andre lande er med til at sikre, at job, vi ikke selv kan besætte i Danmark, bliver udført at andre, siger ministeren.

- Derved kan virksomhederne også tage imod nye ordrer og udvikle nye produkter, uden at man kommer i den situation, at man bliver nødt til at sende arbejdspladser ud af Danmark eller sige nej tak til ordrer.

Antallet af EU-borgere, der kommer til Danmark for at arbejde, er faldet med 65 procent på blot 15 måneder.

Formanden for fagorganisationen LO, Lizette Risgaard, anerkender, at der er færre udlændinge, der tager arbejde i Danmark. Men hun påpeger, at der er over 200.000 udlændinge på det danske arbejdsmarked.

- Jeg er mere bekymret over, at der er 100.000 danskere, som står uden for arbejdsmarkedet og gerne vil ind og have et arbejde, siger hun.

- Jeg håber da, at man vil efteruddanne dem, så de kan være med til at være den arbejdskraft, som arbejdsgiverne efterspørger.

For beskæftigelsesministeren udelukker det ene ikke det andet.

- Vi skal gøre mere for dem, som ikke er på det danske arbejdsmarked. Men det nytter ikke, at vi ikke diskuterer muligheden for at rekruttere højt kvalificeret arbejdskraft, som vi ikke nødvendigvis har til rådighed i Danmark, siger han.