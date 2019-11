Minister: Nu må landmænd slagte deres dyr på gården

- Der har været et ønske fra en lang række landmænd om, at de kan foretage slagtning hos sig selv.

- Derfor skal det her sikre, at de landmænd, der ønsker at slagte hos sig selv, kan gøre det på en ordentlig måde, siger han.

Den nye ordning kaldes gårdslagtning og kommer efter stor efterspørgsel fra landmændene.

Modellen for gårdslagtning vil være klar i begyndelsen af det nye år, hvor landmænd landet over kan begynde at slagte dyr på egen gård.

Ordningen kræver dog, at det er en slagter, der udfører slagtningen, fordi fødevaresikkerheden skal være i orden, understreger Mogens Jensen.

- Det vigtigste for mig har været, at de landmænd, som ønsker at slagte deres dyr på gården, får mulighed for det, uden at vi går på kompromis med fødevaresikkerheden.

- Det gør vi, ved at der er en slagter, der kan foretage slagtningen på gården, så det foregår under ordentlige vilkår, siger Mogens Jensen.

Dyrenes Beskyttelse er glade for, at det nu bliver lovligt at udføre slagtning på landmændenes egne arealer.

- Dyrene undgår mest mulig stress og angst, ved at de bliver aflivet på gården. Det her med at blive læsset op i en bil, kørt væk for derefter at blive aflivet, er ikke godt for dyrene.

- Derfor er det den absolut bedste måde for dyr at komme herfra på, hvis de kan aflives på gården, siger Cecilia Christensen Karstrup, der er dyrlæge hos Dyrenes Beskyttelse.

Landmænd kan etablere et egnet område på deres gård, hvor et autoriseret slagteri kan aflive og afbløde dyrene, inden de bliver sendt til forarbejdning på et slagteri.

Flere branche- og interesseorganisationer har været inddraget i arbejdet med at gøre det lovligt for landmænd at slagte på egen gård.

Det er blandt andet Dyrenes Beskyttelse, Landbrug og Fødevarer og Den Danske Dyrlægeforening.