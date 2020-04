Mindre tøjkøb er med til at give butikker lavere salg

Ifølge Danmarks Statistik er der risiko for, at salget i de danske butikker kan fortsætte med at falde.

De danske butikker har i marts oplevet et fald i salget på to procent i forhold til måneden før.

Det er særligt trukket ned af tøjsalget i de fysiske butikker, oplyser Danmarks Statistik.

I marts faldt den varegruppe, som dækker over salget af beklædning i fysiske butikker, med 26,7 procent. Den store salgsnedgang hænger sammen med, at mange danske butikker har været lukket for at mindske spredningen af corona.

Hvad angår det samlede fald på to procent for de danske butikker, er det det største fald, siden Danmarks Statistik begyndte at registrere salgsudviklingen i 2000. Det forklarer Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv.

- Under finanskrisen i 2008-2009 faldt detailsalget ikke med over 1,4 procent i én enkelt måned.

- Det står dermed også skræmmende klart, at virusudbruddet og den delvise nedlukning af samfundet har udløst et historisk dyk i danskernes forbrug, skriver han i en kommentar.

Ifølge Danmarks Statistik er der risiko for, at den faldende tendens i butikkernes salg fortsætter.

Det begrundes med, at forbrugerforventningerne for april viser en markant nedgang i den aktuelle købelyst blandt danskerne.