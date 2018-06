Ved at opfinde en ny rund splitter til at fordele tv- og internetsignalet ud til kunderne, vil Corning forbedre signalet. Her kommer signalet ind i antenneskabet fra bunden og ledes videre ud til fire husstande. Foto: Thomas Olsen

Mindre rod i antenneskabe vil forbedre signalet

Inde i antenneskabene er der alvorligt brug for at blive ryddet op. Den nuværende måde at fordele signalet ud til husstandene er nemlig alt for indviklet og fylder for meget. Og på sin vej gennem det indviklede system i antenneskabet er der også stor risiko for, at signalet ud til kunderne bliver forringet.