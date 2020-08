Mindre efterspørgsel på medicin rammer Lundbeck

Da coronavirusset begyndte at sprede sig i første kvartal, gav det et stigende salg af medicin for Lundbeck.

Den gode udvikling har dog ikke kunnet fortsætte i samme grad i andet kvartal.

Det viser halvårsregnskabet fra det danske medicinalselskab, der udvikler og sælger medicin til behandling af sygdomme i centralnervesystemet. Det gælder blandt andet depressioner.

Lundbeck forklarer, at både salg og indtjening i andet kvartal har været negativt påvirket af lidt lavere efterspørgsel og kunders reducering af lagre.

Begge forhold kan relateres til den igangværende coronapandemi, skriver Lundbeck i regnskabet.

Forholdene har ifølge selskabet også modregnet den positive effekt fra første kvartal, hvor kunder købte mere ind for at bygge lagre op.

- Covid-19 er udfordrende for alle samfund og for Lundbeck, siger Deborah Dunsire, administrerende direktør hos Lundbeck, i en skriftlig kommentar.

- Vores største prioritet har været at sørge for, at patienter, som har brug for vores medicin, har kunnet fortsætte med at få den uden forstyrrelser. Vi er stolte over at være lykkedes med det.

Samlet for første halvdel af 2020 har Lundbeck solgt for 8,9 milliarder kroner. Det er fem procent højere end samme periode sidste år.

Af det samlede salg på 8,9 milliarder kroner i første halvdel af 2020 stammer lidt mindre end halvdelen fra andet kvartal.

I de første seks måneder af 2020 har Lundbeck tjent 733 millioner kroner. Det er under halvdelen af overskuddet fra samme periode sidste år.

Med til historien hører, at selskabet i første kvartal i år havde store udgifter til et fejlslagent studie.

Studiet viste ikke den håbede effekt for en lægemiddelkandidat til behandling af Parkinsons sygdom. Derfor blev hele projektet lukket, samtidig med at Lundbeck nedskrev den fulde værdi af midlet.