Ørsted opfører havvindmølleparker rundtom i verden. Her ses vindmølleparken Walney Extension i Storbritannien. (Arkivfoto)

Mindre blæsevejr og hensættelse sender Ørsteds overskud ned

Ørsted har tjent færre penge i første kvartal. Resultaterne har det dog med at svinge fra kvartal til kvartal.

Energiselskabet Ørsted har tjent færre penge i starten af 2021.

Overskuddet er i første kvartal halveret til 1,6 milliarder kroner. Det viser regnskabet fra Ørsted, der bygger og driver vindmølleparker.

Årsagen til tilbagegangen er primært, at Ørsted sidste år havde en engangsindtjening fra havvindmølleparken Hornsea 1, som ikke er kommet i år.

Derudover har der ikke været så meget vind i første kvartal som sidste år, og det betyder, at der er produceret mindre strøm fra selskabets havvindmøller.

Desuden har Ørsted måttet hensætte 800 millioner til nogle mulige problemer med kabler på havvindmølleparker i Storbritannien, som muligvis skal repareres.

Resultaterne hos Ørsted kan svinge meget fra kvartal til kvartal - blandt andet fordi selskabet indimellem får store indtægter fra at sælge vindmølleparker.

Selv om overskuddet er gået tilbage, er administrerende direktør Mads Nipper, der tiltrådte 1. januar, tilfreds med resultaterne.

- Ørsteds operationelle drift i første kvartal 2021 var god og en smule bedre end forventet, og vi har nået flere strategiske milepæle, siger han.

Han peger på, at Ørsted på det seneste har vundet to kontrakter til nye havvindmølleparker i Polen og har solgt dele af to vindmølleparker i Holland.

Samtidig har Ørsted med et opkøb tidligere i april gjort sin entré på markedet for vindmøller på land i Europa. Hidtil har det danske selskab kun satset på havvindmøller.

Ørsted købte for nylig virksomheden Brookfield Renewables' aktiviteter i Irland og Storbritannien, der har vindmølleparker i Skotland og Irland.

Ud over at opføre og drive vindmølleparker har Ørsted en forretning med bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt med at levere energi.

Ørsted har i alt flere end 6000 ansatte.