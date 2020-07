Artiklen: Mindre aktivitet under corona har givet Falck lavere indtjening

Ligesom mange andre virksomheder har Falck i andet kvartal været presset økonomisk af coronakrisen.

Både omsætning og indtjening er faldet i forhold til andet kvartal sidste år. Det viser halvårsregnskabet fra Falck.

Ifølge selskabet, der blandt andet tilbyder ambulancekørsel, har der i kvartalet været kontraktudløb og lavere efterspørgsel på grund af coronakrisen.

Det har samtidig lagt pres på aktivitetsniveauet og givet faldende resultater.

- Den globale pandemi er en udfordring for Falck, men ved udgangen af kvartalet var vi finansielt på en bedre kurs, siger Jakob Riis, administrerende direktør i Falck, i en pressemeddelelse.

- Vi har taget skridt til at genoprette profitabiliteten og kom ud af kvartalet med et stærkt cash flow. Vi har desuden forlænget vores langtidsfinansiering med to år indtil juni 2023, fortæller direktøren.

I andet kvartal er Falcks omsætning faldet med 14 procent til 2,9 milliarder kroner i forhold til andet kvartal sidste år.

Samtidig er driftsresultatet før særlige poster faldet med 38 procent til 122 millioner kroner.

Ifølge Falck har coronakrisen påvirket omsætningen negativt med cirka 230 millioner og driftsresultatet med cirka 140 millioner kroner.

Indtjeningen har til gengæld været hjulpet på vej af offentlige kompensationsordninger, hvor Falck i alt har modtaget 82 millioner kroner, herunder 28 millioner kroner i Danmark.

- Offentlige kompensationsordninger i forskellige lande bidrog væsentligt på et tidspunkt, hvor pandemiens omfang og længde var meget usikker.

- Tilskuddene gav os tid til at vurdere og tilpasse virksomheden til en ny markedssituation og fungerede som en hjælpende hånd, som Falck er taknemmelig for, siger Jakob Riis.