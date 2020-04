Mindre Berlingske Media gav større overskud i 2019

Tabet af Radio24syv og frasalg af reklamebureauet Marketsquare og tilbudssiden Sweetdeal har skrumpet mediehuset Berlingske Media.

Men den tilbageværende del af mediehuset præsenterede det største overskud i en "årrække."

Det fremgår mandag af regnskabet for mediehuset, der ud over Berlingske også er hjem for B.T., Weekendavisen og Euroinvest.