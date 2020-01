Microsoft vil i 2030 fjerne mere CO2 end der udledes

I 2030 har Microsoft en plan om at fjerne mere CO2, end virksomheden selv udleder - med andre ord være CO2-negativ.

Planen skal hjælpe til med, at den amerikanske it-gigant i 2050 helt har fjernet det CO2-aftryk, som den har udledt direkte og gennem sit strømforbrug siden grundlæggelsen i 1975.

Det oplyser Microsoft i en pressemeddelelse.

- Verden over arbejdes der på at nå et mål om at være "net zero" (at fjerne den tilsvarende mængde CO2, som man udleder, red.).

- Men de af os, der har mulighed for at rykke endnu hurtigere og længere skal gøre det.

- Derfor præsenterer vi i dag et ambitiøst mål og en ny plan for, hvordan vi reducerer og ultimativt fjerner Microsofts CO2-aftryk, fortæller Brad Smith, direktør i Microsoft, i pressemeddelelsen.

Ud over målet om selv at blive CO2-negativ i 2030 har Microsoft søsat et nyt initiativ, der skal hjælpe virksomhedens leverandører og kunder verden over med at bruge Microsofts teknologi til at reducere deres egen CO2-belastning.

Derudover har Microsoft etableret en ny klimainnovationsfond på en milliard dollar, som skal fremskynde den globale udvikling af ny teknologi, der reducerer, indfanger og helt fjerner CO2-udledning.

Fra næste år vil Microsoft også tilføje CO2-reduktion som en eksplicit del af indkøbsprocessen til virksomhedens værdikæde.

Microsoft er langtfra den eneste virksomhed, som går med planer i forhold til sit eget klimaaftryk.

Herhjemme har Vestas annonceret en plan om at være CO2-neutral i 2030, mens at Novo Nordisk sigter efter at være klimaneutral på drift og transport i 2030.

Derudover har Arla, Danish Crown og Mærsk planer om at være CO2-neutral i 2050.

I Folketinget blev der før jul indgået en bred politisk aftale om at skære Danmarks udledning af CO2 med 70 procent i 2030 sammenlignet med 1990.

Samtidig er der en målsætning om, at Danmark skal være CO2-neutral i 2050.