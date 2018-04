Se billedserie Køge Handelsskole er gode til at få eleverne ud i praktik, og det kan ses. Her er praktikpladskonsulent Michala Duvier foran væggen med nogle af de pladser, eleverne er kommet ud på. Foto: Torben Thorsø

Michala er matchmaker for unge og virksomheder

Erhverv - 20. april 2018 kl. 11:30 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden uddannelsen blev grundlagt i 2015, er antallet af EUX-elever på Køge Handelsskole kun steget, og Michala Duvier, der matcher eleverne med deres praktikpladser, fortæller, at interessen for at få eleverne ud på virksomhederne er stor.

- Vi oplever, at virksomhederne synes, vores elever er attraktive, da de kommer med et højt fagligt niveau og et bredt teoretisk fundament - kombineret med en praktisk tilgang. Det er en interessant kombination for virksomhederne, fortæller hun.

Uddannelsen på Køge Handelsskole består af et to-årigt skoleforløb, hvor der er stort fokus på, at eleverne får forankret den faglige viden i praktiske løsninger og konkrete projekter, der så vidt muligt er bundet op på en udvalgt virksomhed. Derefter kommer de så endnu to år ud i praktik hos virksomheder, der passer til deres profil. Herefter kan de kalde sig faglært.

- Det betyder, at efter skoleforløbet kommer de ud i virksomhederne med en værktøjskasse fuld af teori, og samtidig har de praktiske erfaringer ved at arbejde med forskellige cases. På den måde har de lært at omsætte teori til praksis, og det er jo en god evne at have ude i virksomhederne, siger Michala Duvier.

