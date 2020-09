Mette F. Genopretning af Danmark skal være digital og grøn

Regeringen vil have en grøn og digital genopretning af Danmark, siger statsminister Mette Frederiksen (S) tirsdag på et møde, som afholdes af erhvervsorganisationen DI.

Dansk økonomi har lidt under coronasituationen, men er bedre stillet end frygtet, da pandemien for alvor spredte sig i marts.

- Vi skal bruge genopretningen af dansk økonomi til både en digital omstilling og en grøn omstilling, siger Mette Frederiksen.

Hun peger på, at der under corona i langt højere grad er brugt teknologi til eksempelvis videomøder og hjemmearbejde.

Danmark er et af verdens mest digitaliserede samfund, mens lande som Tyskland ser misundeligt til og forsøger at tage ved lære af ting som NemID og andet.

- FN har udråbt Danmark til at være digitale verdensmestre, men som med alle andre kåringer kan det forsvinde, hvis vi ikke vedbliver med at være de bedste.

- Derfor vil vi sætte gang i en ny digitaliseringsstrategi med den klare ambition at være udstillingsvindue for resten af verden. Vi håber, vi kan gøre det i fællesskab, siger Mette Frederiksen.

Den offentlige digitaliseringsstrategi, som staten, kommunerne og regionerne står bag, udløber i 2020, men er blevet forlænget.

Ifølge Finansministeriet vil forhandlingerne om en ny strategi dog først begynde næste år. Det betyder, at den nye strategi for digitalisering af Danmark først vil have virkning fra 2022.

Senere på ugen skal Mette Frederiksen holde møde med de andre stats- og regeringschefer i EU, hvor hun vil nævne behovet for et stærkere samarbejde i EU i forhold til den digitale sikkerhed.

Statsministeren er klar over, at virksomhederne i forvejen har travlt med at komme ovenpå under coronavirus, og at den grønne omstilling også kræver stort fokus.

- Vi ved godt, at mange danske virksomheder kommer til at skulle uendeligt mange ting på en gang.

- Dem, der ikke er helt digitaliseret, skal digitaliseres. Dem, der er digitaliseret, skal digitaliseres endnu mere.

- Produktionen skal automatiseres, vi skal robottisere og samtidig omstille til den største klimaforandring nogensinde i danmarkshistorien. Kolossale udfordringer, siger Mette Frederiksen.

DI mener, at digitalisering og teknologi er en afgørende vej.

- De virksomheder, som har klaret sig bedst gennem krisen, er nogle af dem, der har satset på og investeret i nye digitale løsninger.

- Det skal vi lære af, og vi skal satse benhårdt på at bruge digitalisering i hele vores samfund - fra undervisning til lægebesøg. Der er meget at vinde, siger administrerende direktør Lars Sandahl Sørensen i en skriftlig kommentar.