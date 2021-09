Mette F.: Danmark har en buldrende økonomi

- Vi står så stærkt lige nu, at vi i år forventer den højeste vækst i 15 år.

- Med andre ord en buldrende dansk økonomi, næsten ingen arbejdsløshed, og en optimisme, der for alvor har fået fat, siger hun.

Det er i øjeblikket et hedt debatemne, hvordan Danmark som samfund får flere i arbejde i de kommende år.

For nylig på en regeringskonference i Fredericia slog Mette Frederiksen et slag for, at der skal være flere faglærte.

Der pågår i øjeblikket trepartsforhandlinger om arbejdskraft, og regeringen præsenterede for nylig selv et reformudspil under navnet "Danmark kan mere 1".

Udspillet indeholdt blandt andet en nedskæring i den såkaldte dimittendsats, som er det beløb, som nyuddannede kan få efter endt uddannelse, inden de finder et job.

Regeringen ønsker også at sætte 2,5 milliarder kroner årligt til at skabe bedre uddannelse.

Mette Frederiksen inviterer erhvervslivet med til fordelingen af de penge.

- Vi vil gerne have erhvervslivet med ind til bordet i den direkte diskussion af, hvordan vi bruger de penge bedst, siger hun.

Herudover ønsker både DI og en del partier i Folketinget at gøre det lettere at tiltrække udenlandsk arbejdskraft.

Det kan blandt andet ske ved at sænke den såkaldte beløbsgrænse for, hvor meget man skal tjene for at kunne komme til Danmark og arbejde.

Det har regeringen hidtil dog ikke været villig til.