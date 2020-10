Mere salg får Carlsberg til at opjustere forventninger

Et fald på 11 procent i driftsresultatet var egentlig, hvad der ventede Carlsberg i 2020. Det forudså et konsensusestimat indsamlet af koncernen selv.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Carlsberg har overordnet set et fald på 0,8 procent i Vesteuropa samt et minus på 0,4 procent i Asien. Til gengæld har bryggerigiganten fået en fremgang på 12,6 procent i Østeuropa.

Selskabet regner nu med et fald i driftsindtjeningen omkring en midt-encifret procentsats, mens buddet tidligere lød på et fald på en encifret procentsats i den høje ende.

Opjusteringen sker på baggrund af, at det fald i driftsindtjeningen, som Carlsberg havde forventet, ikke ser lige så stort ud, som man først antog.

Topchef Cees 't Hart siger i pressemeddelelsen, at især salget af specialøl og alkoholfri bryg har haft indflydelse på de positive salgstal.

- Vi er tilfredse med vores præstation i tredje kvartal og det faktum, at vi var i stand til at levere mere end to procent volumenvækst, herunder stærke tal for specialøl og alkoholfri bryg, siger han.

I tredje kvartal så Carlsberg mere præcist en volumenvækst på 2,4 procent, mens der i årets første ni måneder samlet set har været et fald på 4,0 procent.

- Vores opjustering af indtjeningen er resultatet af solid eksekvering og vores evne til at tilpasse vores forretning og omkostninger til ændrede markedsforhold, siger Cees 't Hart.