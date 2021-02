Mere madlavning i hjemmet øger Arlas salg

Det har bidraget til at give en større efterspørgsel på mejeriprodukter fra Arla, som samlet har øget salget i 2020.

Under coronapandemien er mange blevet mere inden døre og brugt tiden på blandt andet at bage og lave mad.

Det oplyser den andelsejede mejerikoncern i forbindelse med sit årsregnskab.

Samlet er Arlas omsætning steget med én procent til 78,9 milliarder kroner. Det er sket med bidrag fra et større salg af eksempelvis smør og mælk.

Trods sidste års vækst tøver Arlas administrerende direktør, Peder Tuborgh, ikke med at kalde coronakrisen for den mest udfordrende krise, mejerikoncernen nogensinde har oplevet.

- Men på grund af vores forretningsmodel var vi i stand til at omstille vores virksomhed og omdirigere store mængder mælk med meget kort varsel for at imødekomme den store og pludselige efterspørgsel på mejeriprodukter i detailhandlen, siger Peder Tuborgh i en skriftlig kommentar.