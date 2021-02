Arla kan torsdag fortælle, at et øget salg af mælkeprodukter har medvirket til at give en større omsætning i 2020. (Arkivfoto)

Mere madlavning i hjemmet øger Arlas salg af mælk og smør

Under coronapandemien er mange blevet mere inden døre og brugt tiden på blandt andet at bage og lave mad.

Det har bidraget til at give en større efterspørgsel på mejeriprodukter fra Arla, som samlet har øget salget i 2020.

Det oplyser den andelsejede mejerikoncern i forbindelse med sit årsregnskab.

Samlet er Arlas omsætning endt på 78,9 milliarder kroner. Det er en vækst på én procent i forhold til året før.

Bag den større omsætning ligger blandt andet et voksende salg af varemærker som Lurpak, Arla og Puck. Det dækker over produkter som smør, mælk og ost.

Trods det større salg tøver Arlas administrerende direktør, Peder Tuborgh, ikke med at kalde coronakrisen for den mest udfordrende krise, mejerikoncernen nogensinde har oplevet.

- Men på grund af vores forretningsmodel var vi i stand til at omstille vores virksomhed og omdirigere store mængder mælk med meget kort varsel for at imødekomme den store og pludselige efterspørgsel på mejeriprodukter i detailhandlen, siger Peder Tuborgh i en pressemeddelelse.

Han glæder sig desuden over, at den markante stigning i efterspørgslen på mejeriprodukter i detailhandlen mere end har opvejet det samlede fald i Arlas salg til industrisalg og foodservice. Det sidste dækker over salg til eksempelvis restauranter og lignende.

Omsætningen inden for foodservice faldt med hele 45 procent i foråret 2020. Men omsætningen steg igen den efterfølgende sommer og var stabil gennem resten af året til trods for yderligere nedlukninger rundt om i samfundet.

- Jeg er meget stolt over de resultater, vi har leveret i 2020.

- Takket være vores andelshavere og vores medarbejdere har vi kunnet fortsætte med at bidrage til den globale fødevareforsyning samtidig med, at vi har sikret et trygt arbejdsmiljø for vores medarbejdere og et højt serviceniveau til vores kunder, siger Peder Tuborgh.

Sidste års stigende omsætning har været med til at øge Arlas overskud med ni procent til 2,6 milliarder kroner.

Med afsæt i årets resultater har Arla besluttet at udbetale en bonus til sine andelshavere på 13 øre per liter leveret mælk. Det svarer til i alt knap 1,6 milliarder kroner.

Udbetalingen er 670 millioner kroner over det, der normalt udbetales.