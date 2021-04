Mere hjemmearbejde giver Microsoft medvind i regnskab

Det er især den større efterspørgsel på cloud-baserede løsninger, der giver softwaregiganten medvind. De er blevet brugt mere under pandemien, hvor flere har arbejdet hjemme eller fået virtuel undervisning.

De samlede indtægter i Microsofts afdeling for cloud-baserede løsninger var 15,1 milliard dollar. Analytikerne havde regnet med, at afdelingen ville have indtægter på 14,92 milliarder dollar.

Regnskabet omhandler selskabets tredje kvartal, der dækker januar til og med marts.

Ifølge softwarefirmaet voksede cloud-løsningen Azure, der konkurrerer med løsninger fra både Amazon og Google, med 50 procent i kvartalet. Det er en smule lavere end kvartalet forinden, men stadig bedre end ventet.

Selskabets afdeling for softwareudvikling, der blandt andet omfatter programmerne Office og Teams, som mange formentlig har stiftet bekendtskab med under pandemien, klarer det også bedre end ventet.

Salget her var i kvartalet 13,6 milliarder dollar. Forventningen lød på 13,49 milliarder dollar i årets tre første måneder.

Microsoft, der har base i Redmond, Washington i USA, er et af verdens mest værdifulde selskaber med en værdi omkring 12 billioner danske kroner. En billion er en million millioner.

Selskabet fortsætter med at øge sit fokus på cloud-baseret software.

Tidligere på måneden meddelte Microsoft, at det i sin næststørste handel nogensinde ville overtage selskabet Nuance, der er en teknologivirksomhed specialiseret i kunstig intelligens.

Overtagelsen sker for en samlet pris på cirka 123 milliarder kroner. Betalingen sker kontant.

Microsoft og Nuance har samarbejdet siden 2019. I den periode har de samarbejdet om diverse digitale sundhedsløsninger.

Blandt andet har de to virksomheder samarbejdet om løsninger, der har skullet løfte kommunikationsmulighederne mellem sundhedsansatte og patienter.

Den slags muligheder har været i ekstra høj kurs under coronapandemien.