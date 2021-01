Mens fiskerne bander og svovler lander en milliard fra EU

Mens fiskerne slås med at finde ud af, hvor de må fiske, og hvor de kan lande deres fisk, så kom det imidlertid som en positiv overraskelse, at EU-Kommissionen i denne uge fremlagde forslag til en milliardkompensation.

Fiskeriet ligner "en slagmark", og "fiskerne går og bander og svovler", fortæller direktøren i Danmarks Fiskeriforening, efter at Storbritanniens skilsmisse med EU fik effekt ved nytår.

Ifølge forslaget, der nu skal forhandles, har EU-Kommissionen tænkt, at danske fiskere i år skal have 1,1 milliard kroner (2018-priser) fra en brexit-pulje, hvis formål er at afbøde de økonomiske følger af brexit.

- Det er på mange måder positivt, og det er lidt atypisk for EU, at der rent faktisk på forhånd er tænkt på, at fiskerne skal kompenseres, siger direktør Kenn Skau Fischer i Danmarks Fiskeriforening.

- Spørgsmålet er så, om det rækker. Om det vil dække det fulde tab. Derfor bliver vi nok aldrig helt tilfredse, tilføjer han.

Ifølge forslaget står Danmark til at få 1,74 milliarder kroner fra puljen i år. Trækker man de cirka 1,1 milliard til fiskerne fra, er resten tænkt som kompensation for tab i handlen med varer og tjenesteydelser

Men for Danmark er det i høj grad fiskerne, der rammes hårdt, da de fanger en stor andel af deres fisk i britisk farvand.

Der er dog mange ubesvarede spørgsmål om den kompensation, som fiskerne nu ser frem til snart at modtage. For bliver beløbet, som EU-Kommissionen har lagt op til? Og hvad er betingelserne?

Over de næste fem år vil fiskerne skulle afgive flere og flere kvoter som følge af, at briterne tager større kontrol over egne farvande.

Brexit er dog mere kompliceret end spørgsmålet om tab og kompensation. Aktuelt har danske fiskere ikke adgang til norsk farvand. Det skyldes, at Norge ikke vil lave en aftale med EU, før landet har en afklaring om britisk farvand.

Der forhandles aktuelt om det, men Danmarks Fiskeriforening forventer ingen løsning på det i denne uge.

Fiskerne må aktuelt acceptere, at de helt usædvanligt i øjeblikket arbejder under en meget kort tidshorisont med midlertidige tilladelser til at fiske, hvor fiskeriet tidligere har ligget fast, og kun en gang årligt blev kvotejusteret.

- Lige nu ligner det er slagmark. En ting er, at EU skal afgive nogle kvoter over en femårig periode. Men intet er på plads for fiskerimulighederne.

- Tirsdag begyndte EU, Storbritannien og Norge at sikre det helt basale. Der er en midlertidig kvote til britisk farvand. Det er lidt som om, der har været en fest eller et slag, og der mangler at blive ryddet op. Fiskerne går rundt og bander og svovler, siger han.

Danmarks Fiskeriforening skønner, at Danmark mister fiskekvoter til en værdi af op imod 1,5 milliarder kroner.

Foreningen mener, at man nu må diskutere, hvordan man kan "fremtidssikre og udvikle dansk fiskeri i en endnu mere bæredygtig retning".

Det er planen, at resten af midlerne i den brexit-pulje, der blev besluttet sidste år i forbindelse med en aftale om EU's langtidsbudget for 2021 til 2027, skal udbetales i 2024.

Puljen er på 5 milliarder euro, og de 4 milliarder euro udbetales i år.