MegaHouse vokser i gazellefart

Hvis man er træt af, at der er fejl i de leveringer, man får som selvstændig, så ville noget af det letteste i verden være at brokke sig til leverandøren og håbe på, at det vil hjælpe eller skifte leverandør.

Men nogle brødre valgte en helt anden vej, da de for 15 år siden var trætte af, at de tit og ofte fik forkerte leverancer og dårlig service, når de bestilte varer til deres to pizzeriaer på Frederiksberg og Amager.

For at komme de dårlige oplevelser til livs gik de selv ind og stiftede deres egen virksomhed som catering-grossister, hvor de sælger alt, hvad pizzeriaer, grillbarer, cafeer, restauranter og andre, der beskæftiger sig med fødevarer behøver.

MegaHouse blev navnet på virksomheden, som fem Avci-brødre med kurdisk baggrund står bag, og beskriver sig selv som et forlænget mellemled fra producent til den professionelle erhvervsdrivende.