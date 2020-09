Medier: TDC-ejer planlagde svindel med dansk udbytteskat

Investeringsbanken Macquarie arbejdede i flere år på en model, så dansk udbytteskat kunne blive udbetalt flere gange.

Det skriver DR og Børsen på baggrund af interne dokumenter.

Christoph Spengel, professor i international skatteret ved Universität Mannheim, siger til medierne, at det er et forsøg på at svindle med refusion af udbytteskat.

Investeringsbanken er storaktionær i TDC. Den er indblandet i en lignende sag i Tyskland. Her undersøges nuværende og tidligere ansatte.

I 2018 sagde Macquarie, at der ikke havde været handler med danske aktier. Dokumenterne viser dog, at der i 2011 blev lavet en testhandel med 10.000 Carlsberg-aktier.

Året efter blev der købt to millioner TDC-aktier. Samtidig havde banken fat i et dansk advokatfirma for at få forklaret, hvornår udbytteskat kan kræves refunderet.

Macquarie siger i en skriftlig kommentar til medierne, at der ikke er krævet dansk skat refunderet på baggrund af handlen med TDC-aktierne.

Banken lover samtidig, at udbytteskat fra Carlsberg-aktierne ikke er refunderet to gange.

- Macquarie fortryder vores historiske involvering og har taget skridt for at sikre, at denne type aktivitet ikke længere foregår, lyder det.

I 2016 kom det frem, at formodet svindel med udbytteskat har kostet den danske statskasse dyrt. Mindst 12,7 milliarder kroner i perioden fra 2012 til 2015.

Svindlen er sket ved, at et netværk tilsyneladende har søgt om at få refunderet udbytteskat med falske dokumenter.

Danske selskaber skal betale 27 procent i skat af udbytter fra danske aktier. Et udbytte er, når et selskab deler et overskud med aktionærerne.

Sådan er det dog ikke for nogle udenlandske selskaber. Pengene tilbageholdes dog automatisk af skat.

Derfor kan de udenlandske selskaber søge om at få refunderet udbytteskat. Her er den formodede svindel sket.