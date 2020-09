Medier: Mistænkelige milliarder fossede gennem Danske Bank i Litauen

Dokumenter viser, at der også kan have været hvidvask for milliarder i Danske Banks afdeling i Litauen.

Også i Litauen kan Danske Bank have haft problemer med at fange mistænkelige pengeoverførsler.

Det skriver DR, Politiken og Berlingske på baggrund af dokumenter, som er delt i det internationale journalistsamarbejde ICIJ.

Rapporten er lækket fra den tyske storbank Deutsche Bank, og den viser ifølge medierne, hvordan Deutsche Bank og Danske Bank på grund af manglende kontrol af hvidvask har gjort det muligt for kriminelle bagmænd at smugle milliarder ud af Rusland.

Det er tidligere kommet frem, at der fra 2007 til 2015 flød 1500 milliarder kroner gennem Danske Banks filial i Estland. Men de nye dokumenter indikerer, at problemet med dårlig kontrol også eksisterede i et andet baltisk land.

I de nye dokumenter dukker særligt et selskab op, når man ser på Danske Banks filial i Litauen. Yellowstone Import Ltd.

Selskabet har ifølge medierne base i skattelyet De Britiske Jomfruøer, og det spillede ifølge rapporten en central rolle i hvidvask af milliarder fra Rusland.

Yellowstone havde en konto i den litauiske afdeling og skulle fra 2012 til 2015 have sendt cirka fire milliarder kroner gennem den. Det har Deutsche Bank identificeret som såkaldte spejlhandler.

Spejlhandler går i denne sag ud på, at bankfolk i Rusland gennem avancerede aktiehandler har vekslet sorte milliarder i Rusland til hvide penge på konti i vestlige banker, skriver DR.

Kalle Johannes Rose er adjunkt ved Copenhagen Business School og fokuserer i sit arbejde meget på international bekæmpelse af hvidvask.

Han påpeger, hvor komplekse nogle af handlerne er. Blandt andet involverer en transaktion på samme tid både Rusland, Litauen, England, USA og De Britiske Jomfruøer.

- I sig selv burde det jo nok få alarmklokkerne til at ringe. Der er på ingen måde tale om almindelig transaktion med et logisk forretningsformål. Og derfor skulle Yellowstone nok aldrig have haft en konto i Danske Bank, siger han til DR.

Ifølge Kalle Johannes Rose kan en bankrådgiver i Litauen ikke nødvendigvis vide, at kunden indgår i et vidtforgrenet netværk af handler.

Danske Bank har ikke ønsket at stille op til interview med medierne. I et skriftligt svar skriver den, at den "kigger på" filialen i Litauen.

- Vi kan ikke kommentere mere detaljeret på disse forhold, idet de er en del af myndighedernes igangværende undersøgelser. Som vi tidligere har kommunikeret, kigger vi som en naturlig konsekvens af Estland-sagen også på andre dele af vores tidligere forretning, herunder Letland og Litauen, skriver banken.