Medier: Microsoft forhandler om køb af TikTok i USA

Microsoft forhandler om at købe videoappen TikToks amerikanske aktiviteter. Det erfarer flere medier, herunder New York Times, fra anonyme kilder.

Historierne kommer efter et voksende politisk pres på appen, der er ejet af det kinesiske techselskab ByteDance.

Appen er blandt andet blevet kritiseret kraftigt for at stjæle og bruge oplysninger fra de brugere, der downloader appen Derudover er Kina også blevet beskyldt for at benytte data til at overvåge brugere.

Så sent som fredag gentog USA's præsident, Donald Trump, sin tidligere udmelding om, at han overvejer at blokere appen i USA.

TikTok er ikke vendt tilbage på New York Times henvendelse om en kommentar, mens en talsperson fra Microsoft afviste at kommentere.

Fredag har flere medier også kunnet fortælle, at Donald Trump forbereder en ordrer om, at TikTok i USA skal sælges med henvisning til landets sikkerhed.

Det skyldes bekymringer om, hvorvidt den kan bruges af den kinesiske efterretningstjeneste.

- Vi kigger på TikTok. Vi forbyder måske TikTok. Vi gør måske nogle andre ting.

- Der er et par muligheder. Men der sker mange ting. Så nu må vi se, hvad der sker, sagde præsidenten fredag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Amerikanske politikere har ifølge nyhedsbureauet AFP de seneste uger rejst bekymringer omkring appen og Kinas mulige luren i folks data.

Tidligere på ugen lød det ellers fra TikTok, at det ville tillade en gennemgang af algoritmen bag for at forsikre brugere og myndigheder.

- Vi er ikke politiske, vi accepterer ikke politiske reklamer og har ingen agenda - vores eneste mål er at forblive en sprudlende, dynamisk platform, som alle kan nyde, lød det tidligere på ugen fra appens topchef, Kevin Mayer.

På TikTok kan brugere lave kortere videosekvenser, hvor der danses til musik, som man kan dele med andre.