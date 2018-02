Medie: Telia har kontaktet TDC vedrørende overtagelse

Spillet om TDC kan muligvis have taget en ny drejning, efter at telekoncernen mandag meldte ud, at man har sat overtagelsen af MTG Nordics på standby.

Kontakten skulle angiveligt dreje sig om et købstilbud på TDC på 80 milliarder kroner.

Dermed kan der være to mulige købere i spil til den danske koncern, efter at en konsortium bestående af pensionskasserne ATP, PFA og PKA samt den australske investeringsbank Macquarie har bekræftet, at de for nylig har afgivet et bud på TDC.

Dette bud, som angiveligt ligger i omegnen af 47-48 kroner pr. aktie, blev dog afvist af TDC's bestyrelse med henvisning til, at aktionærerne var bedre tjent med strategien om at skabe en nordisk storspiller inden for tv-indhold og teleinfrastruktur.

Det var netop den strategi, der lå bag det opkøb af MTG Nordics, som altså nu muligvis ikke bliver til noget.

TDC har i en fondsbørsmeddelelse mandag bekræftet, at man er blevet kontaktet af en byder, som vil købe alle aktier i selskabet.

Hvis salget bliver en realitet, vil aftalen med MTG Nordics' ejer, Modern Times Group, blive annulleret.