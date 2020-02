Medie: Mærsk-skib bordet af pirater ud for Nigeria

Der er tale om et containerskib bygget i 2015 med en kapacitet på 5380 tyvefodscontainere.

Ritzau arbejder på at få en kommentar fra Maersk Line.

Området ud for Nigeria, Gunieabugten, har det seneste år oplevet en betydelig stigning i antallet af piratangreb, hvor besætningsmedlemmer er blevet kidnappet.

- Vi må desværre sige, at vi over det sidste stykke tid har set en række alvorlige angreb og kidnapninger i Guineabugten og ud for Vestafrika, sagde administrerende direktør for Danske Rederier Anne H. Steffensen til Ritzau i starten af februar.

- Det gør, at vi bliver bekymrede for vores søfolk. På ethvert givet tidspunkt har vi 30-40 skibe i området, så vi er selvfølgelig bange for at blive ramt.