Medie: Dansk virksomhed har bidraget til krigen i Yemen

Archangel-kampflyene kan ifølge TV2 bære tre ton bomber og er udstyret med missilforsvar fra Terma.

Krigsindsatsen i Yemen bliver af FN kaldt verdens værste humanitære krise.

Mere end to millioner børn under fem år lider af akut underernæring, og over 200.000 er døde i kamp eller som følge af krigen. Derudover behøver 80 procent af befolkningen nødhjælp, skriver tv2.dk.

Det kan, ifølge TV2, også dokumenteres, at flyene har været med til at bombe dele af Yemen.

Krigen startede i marts 2015, men Terma fik omkring to måneder inden tilladelse af myndighederne til at levere missilforsvarsudstyr til kampfly til De Forenede Arabiske Emiraters luftvåben, fortæller TV2.

Termas bidrag møder kritik fra Enhedslisten. Partiets forsvarsordfører Eva Flyvholm vil have hele to ministre i samråd om sagen.

- Det er fuldstændig uanstændigt, at Terma har fået lov til at eksportere det her udstyr, siger Eva Flyvholm, der mener, at lovgivningen på området er "alt for dårlig". Hun er samtidigt usikker på, om Terma og Erhvervsstyrelsen har overholdt reglerne.

Eva Flyvholm har nu kaldt både udenrigsminister Jeppe Kofod (S) og erhverminister Simon Kollerup i samråd om sagen.

- Det kan ikke passe at danske virksomheder kan levere udstyr til at bombe og udsulte en helt befolkning, det er helt uacceptabelt, siger hun.

Terma afviser kritikken overfor TV2. Den administrerende direktør, Jes Munk Hansen vil i øvrigt ikke udtale sig om sagen.

Kommunikationsdirektør i Terma, Kasper Rasmussen, skriver i en mail til TV2:

- Terma overholder de til enhver tid gældende regler for handel med forsvars- og dual-use produkter og følger afgørelser truffet af de danske myndigheder med hensyn til eksport, skriver han.