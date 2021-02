Medie: Banedanmark vil skære stillinger - præsenteres onsdag

Den statslige jernbanevirksomhed Banedanmark vil nedlægge 120 stillinger. Det erfarer Ekstra Bladet fra flere anonyme kilder.

Cirka 30 stillinger skal findes ved et ansættelsesstop, mens resten skal findes i virksomheden. I alt har Banedanmark cirka 2550 medarbejdere. Det berør altså kun en mindre andel af de ansatte i selskabet.

Den statslige jernbanevirksomhed har i finansloven fået nedsat sin bevilling med 20 millioner kroner i år. Det er også ramt af andre besparelser.

I 2019, som er det seneste år, Banedanmark har offentliggjort regnskab for, havde selskabet et underskud på 100.000 kroner. For 2020 var der budgetteret med et overskud på 1,2 millioner kroner. Regnskabet for året er dog endnu ikke blevet præsenteret.

Ifølge Ekstra Bladet står selskabet i 2021 til et underskud på 31,9 millioner kroner. Skal økonomien i balance året efter, skal der spares i alt 65 millioner kroner, erfarer mediet.

Banedanmark har ikke ønsket at kommentere sagen over for Ekstra Bladet. Ifølge mediet præsenteres planen onsdag.

Selskabet står for at drive, vedligeholde og forny de danske jernbaner. Det er en styrelse under Transport- og Boligministeriet.