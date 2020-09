Medicinalgigant slutter sig til kapløb om coronavaccine

Fase tre-forsøg er det sidste trin, før at sundhedsmyndighederne kan give en godkendelse. Det er oftest første test af et givent lægemiddel på en større gruppe af mennesker.

J&J's forsøg omfatter 60.000 deltagere, der enten får vaccinekandidaten eller en placebo.

Tidligere har konkurrenterne Moderna, Pfizer og AstraZeneca taget hul på fase tre-forsøg i USA. Derudover er der ifølge WHO fem andre vaccinekandidater, der har gang i fase tre-forsøg.

Ifølge erhvervsmediet CNBC glæder de mange mulige vacciner Anthony Fauci, der er den amerikanske regerings toprådgiver på sundhedsområdet.

- Det kan meget vel tænkes, at der bliver brug for flere covid-19 vacciner for at imødekomme den globale efterspørgsel, siger han i en udtalelse ifølge CNBC.

- Janssens (selskab ejet af J&J, red.) kandidat har vist potentiale i de tidlige test-faser og kan måske vise sig at være særlig brugbar til at kontrollere epidemien, hvis den viser sig beskyttende efter en enkelt dosis, tilføjer han.