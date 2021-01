Med 107.000 handler blev 2020 et rekordår på boligmarkedet

I alt blev der solgt over 107.000 boliger. Det er med afstand det højeste salg i de ti år, Boligsiden har ført statistik over boligmarkedet.

Bare i forhold til året før blev der sidste år solgt 22 procent flere boliger.

For Birgit Daetz, kommunikationsdirektør hos Boligsiden, er det kommet som en kæmpe overraskelse, at 2020 skulle ende med at blive et rekordår.

Ikke mindst fordi boligmarkedet stort set gik i stå, da Danmark lukkede ned i midten af marts, fortæller hun.

- I længere tid var vi usikre på, om det overhovedet nogensinde ville komme til live igen.

- Men det gjorde det, og det gjorde det med fornyet styrke.

- Det blev jo et helt ekstremt godt år for boligmarkedet. Det havde vi slet ikke forventet, siger Birgit Daetz.

Det rekordhøje boligsalg dækker over salget af tre forskellige boligtyper. Det drejer sig om villaer og rækkehuse, ejerlejligheder samt sommerhuse.

For alle tre boligtyper har der sidste år været store stigninger i salget.

Mens der er solgt 17 procent flere villaer og rækkehuse, er der solgt 15 procent flere ejerlejligheder.

For sommerhuse endte salget hele 55 procent højere i forhold til året før.

Ifølge Birgit Daetz var der allerede før coronakrisen godt gang i salget af sommerhuse.

- Men coronanedlukningen af Danmark og de massive rejserestriktioner har fået tendensen til at accelerere og fået mange til at købe sommerhus, som familien kan holde deres ferier i, siger Birgit Daetz.

De mange boligkøb sidste år blev hjulpet på vej af et meget lavt renteniveau, der for mange har gjort finansieringen til et boligkøb lettere.

Udviklingen i renteniveauet vil også få betydning for boligsalget i det nye år, spår Birgit Daetz, der også nævner udviklingen i coronapandemien som en af flere faktorer, der kan påvirke boligmarkedet.

- Men lige nu og her ser vi, at mange husholdninger har en meget fornuftig økonomi, og det betyder, at der er mange, som godt tør at kaste sig ud i et boligkøb, siger hun.

Boligsiden er ejet af størstedelen af landets ejendomsmæglere. Det er også fra dem, at selskabet løbende får tal for boligmarkedet.