McDonald's satsning på bacon giver pote

Burgerkæden McDonald's, havde succes med at lokke kunder til i første kvartal, hvor salget i restauranter, der har været åbne i mindst et år, steg mere end ventet.

Det amerikanske medie forklarer succesen med nye morgenmadsprodukter og udbringning på det amerikanske hjemmemarked.

Forklaringen kan ifølge flere medier desuden hænge sammen med en baconsatsning, hvor kendte husburgere i en periode kunne fås i en baconversion.

I løbet af det første kvartal lancerede McDonald's et nyt tilbud med to for ens pris, finpudsede sit morgenmadstilbud ved at tilføje pinde af doughnut-dej og tilbød en særlig røget bacon.

Selskabet er ved at modernisere sine butikker ved at introducere digitale menuer og ændre indretningen i et forsøg på et tiltrække flere kunder i et konkurrencedygtigt marked.

Som en af verdens største burgerkæde har McDonald's mere end 36.000 restauranter i mere end 100 lande.

Franchisekæden blev grundlagt i 1940 i USA med hotdogs og altså ikke burgere på menuen. I 1981 kom kæden til Danmark.