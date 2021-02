Match: Sådan finder investorer og virksomheder hinanden

Finansierings- og rådgivningsvirksomheden, Kapitalbørsen, som specialiserer sig i at matche investorer med vækstvirksomheder, har fået ny medejer. Det er den midtjyske virksomhed Sindico Finance & Business, der har købt stifter af Kapitalbørsen, Bent Bang Haulriks ejerandele. Ikast-koncernen Sindico Group har været i konstant udvikling siden begyndelsen i 2010, og har i dag mere end 70 selskaber under paraplyen, heriblandt det nyligt opstartede Sindico Finance & Business. Derfor er et match med Kapitalbørsen også en netværksmæssig og strategisk drøm for hele koncernen.