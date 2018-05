Masterplan banede vej for mere oplevelsesøkonomi

- Det var nok mest mig, der manglede en masterplan, så vi fik beskrevet vores mission, vision og strategi. Jeg havde brug for at få overblik over, hvad vi mangler, hvem er vores gæster og hvad er det, gæsterne helst vil have, fortæller Kåre Dyvekær, der har pænt travlt nu her, hvor parken åbner til den fire måneder lange sæson.