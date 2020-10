Massiv streaming-sult under corona aftager hos Netflix

Netflix oplyser tirsdag aften dansk tid, at selskabet fik omkring 2,2 millioner nye betalende brugere i kvartalet frem til 30. september.

Det er under analytikernes forventninger på omkring 3,4 millioner nye betalende abonnenter.

Netflix-aktien, som har været en af årets store højdespringere, faldt med omkring seks procent i den sene handel i kølvandet på nyheden.

Selskabet selv forklarer resultatet med den store stigning i antallet af brugere tidligt under pandemien.

- Vi mener fortsat, at udsving fra kvartal til kvartal er knap så meningsfulde at se på i forhold til overgangen til internetunderholdning på lang sigt, skriver Netflix i en meddelelse til aktionærerne.

Blandt de fremtrædende udgivelser på Netflix i løbet af kvartalet var "Emily in Paris", "Enola Holmes" og "The Devil All the Time".

Udgivelserne har skullet bidrage til, at underholdningsselskabet vandt nye kunder. Derudover skulle de fastholde de ti millioner kunder, der globalt kom til under det meget succesfulde andet kvartal.

Her sørgede pandemien for fornyet interesse i tjenesten, mens folk verden over blev bedt om at blive hjemme, biograferne holdt lukket, og sportsligaer holdt pause.

I de seneste måneder er de fleste sportsgrene dog vendt tilbage. Samtidig er nye streamingtilbud som HBO Max og amerikanske Peacock kommet til.

Omsætningen hos Netflix steg i tredje kvartal med 22,7 procent til 6,44 milliarder dollar i forhold til samme periode sidste år. Det svarer til omkring 40,5 milliarder danske kroner og er en smule over forventningerne.

På bundlinjen kunne Netflix præsentere et overskud på 790 millioner dollar. Det svarer til knap fem milliarder kroner.