Masseflugt fra toppen af Lauritz.com

Det sker kort efter, at selskabet har meldt ud, at administrerende direktør Erik Nordberg forlader selskabet med øjeblikkelig virkning. Det efter kun små to måneder på posten.

- Jeg og to andre bestyrelsesmedlemmer har et andet syn på, hvordan selskabet bør bliver styret og ledt. Det har fået os til at stoppe i bestyrelsen med øjeblikkelig virkning, skriver Henrik Blomquist i en pressemeddelelse.

Det er ikke muligt at få en kommentar fra bestyrelsesformand og stifter Bengt Sundström om afgangene. Laurtiz.com oplyser, at "det er højst usandsynligt", at han kan træffes til en kommentar fredag eller resten af weekenden.

Lauritz.com gik på børsen i Stockholm i sommeren 2016. Børsnoteringen var omgivet af tumult og blev udskudt flere gange. Siden da har resultaterne haltet for Lauritz.com, der også er blevet ramt af sager om salg af hælervarer via selskabets tjenester.

Så sent som i starten af november røg finansdirektøren, Claus Boysen, på porten.

Det skete samtidig med offentliggørelsen af regnskabet for tredje kvartal, der viste et fald i omsætningen på 22 procent og et tab på 11,5 millioner kroner.

Gælden lød på 258,3 millioner kroner og stigende. Det betyder, at Lauritz.com kan komme i problemer med sine kreditorer.

Selskabet, der kører onlineauktioner, blev i sommeren 2016 børsnoteret og startede i kurs 16,2 svenske kroner. Den er siden faldet til 5,5 svenske kroner.

Ud over Henrik Blomquist forlader Petra von Rohr og Josephine Salenstedt bestyrelsen.

Det efterlader fire medlemmer af bestyrelsen: Stifter og bestyrelsesformand Bengt Sundström, tidligere administrerende direktør og Bengt Sundstrøms kone, Mette Sundström, Johan Tyrrestrup og Thomas Skovlund Schnegelsberg.

Det efterlader samtidig kun et medlem af den tidligere to medlemmer store direktion. Nemlig finansdirektøren Henrik Engmark.