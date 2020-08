Foto: Kim Rasmussen

Martin vejleder kunderne til et pletskud

Erhverv - 06. august 2020 kl. 12:14

Der er højt til himlen, fuglesang og sol over markerne i den lille landsby Højelse, der ligger lidt uden for Køge.

Den smukke, gule kirke er den dominerende bygning, men kun et stenkast fra den står et skilt med teksten »Baldur's Archery« ved en indkørsel til en landejendom.

Her lå der tidligere en vognmandsforretning, men i dag er den store garage omdannet til den sjællandske filial af enhver bueskyttes drøm om en forretning.

Viden og kundepleje Bag disken står en af Danmarks - ja faktisk hele Verdens - bedste bueskytter gennem de seneste to årtier.

Martin Damsbo har de seneste mange år været at finde blandt de allerbedste FITA-skytter (FITA er det internationale bueskytteforbund, red.) og har vundet flere kvalifikationsrunder ved World Cup-stævner samt opnået maximumpoint 900/900 i verdens største indendørsstævne med 1800 deltagere.

- Vi sælger ikke kun udstyr, men også know-how og forsøger at råde vores kunder bedst muligt, forklarer han.

- Så derfor er det vigtigt, at manden bag disken ved, hvad han taler om

- Vi er jo ikke en »strøg-butik«, men kunderne kører gerne langt for at få det rigtige udstyr, og til gengæld er vi lige modsat af Fakta, for her tager det næsten altid længere end fem minutter, griner han.

- Jeg kan nemt få en dag fyldt ud med kun tre-fire kunder, hvis der både skal snakkes om brug af buen, vælges udstyr, prøveskydes og så videre.

Egne skydebaner Forretningen i Højelse har da også både eget værksted og to skydebaner til testskydning - en indendørs på 18 meter, og en udendørs, hvor der kan skydes helt op til 50 meter.

- Det er vigtigt, at kunden ender med det rigtige udstyr, og det kan sagtens tage flere timer, før både jeg og kunden er tilfredse, siger Martin Damsbo.

Han kom i sin tid i lære som salgsassistent hos Niels Baldurs forretning i Århus tilbage i 2002 og flyttede siden til Sjælland i 2015 for at bestyre den daværende forretning i Borup.

- Dengang lå vi i et kælderlokale, men efterhånden fik vi så meget at lave, at der var brug for en større udvidelse, og 2018 købte min kone og jeg ejendommen her, hvor vi så har indrettet butikken i den store garage.

Niels Baldur, som selv er tidligere topskytte, startede Baldur's Archery helt tilbage i 1986, og i dag bestyrer han butikken i Brande i Jylland og ejer begge forretninger.

Kompliceret sport Bueskydning på eliteplan er, når vi taler OL og VM, meget langt fra de enkle langbuer, som de fleste af os forbinder med Robin Hood og hans mænd.

- En såkaldt compoundbue, der bruges til de store konkurrencer, er bygget op af en række forskellige komponenter, der tilpasses den enkelte skytte, forklarer Martin Damsbo.

- Derfor har vi også et større udvalg af både færdige buer og mulighed for at få sammensat en speciel bue efter kundens egne ønsker.

- Derudover er pilene også individuelle med eksempelvis forskellige typer svingfjer, siger han.

Populær jagtform For tiden er det dog oftest en anden type kunder, han betjener i butikken.

- Jagt med bue og pil bliver mere og mere populært, og jeg tror, at vi i år er oppe på, at omkring 60-70 procent af kunderne er jægere, siger Martin Damsbo.

- Mange har års erfaring bag sig som »almindelige« jægere, hvor man sagtens kan skyde byttet på 300 meters afstand med en riffel med kikkertsigte, men med bue og pil er det en helt anden udfordring.

- For det første skal man ofte helt ind på 15-20 meters afstand af dyret, og så skal en lang række parametre som for eksempel vinden og dyrets stilling være optimale, før man overhovedet overvejer at afgive et skud, forklarer han.

- Vi har mange jæger-kunder, der oplever at være ude rigtig mange gange uden overhovedet at få skudt - til gengæld fortæller de, at de er tilbage i noget, der minder om den ultimative jag/natur-oplevelse, som de er meget begejstrede for.

Både jægerne og konkurrence-skytterne har for længst fundet vejen ud til Højelse, og ellers kan man læse meget mere på bal­durs-archery.dk.