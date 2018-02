Mariannes butik overlever lokalt

Kasser rundt omkring i butikken afslører, at udsalget og vinteren efterhånden er ved at vige for forårets mode.

Marianne Pedersen har nok at se til, selv om det ikke er myldretid i Butik Marianne i Jyderup Centret en februar-tirsdag lige over middag. En fragtmand, en kunde, der har bestilt en vare, og andre, der gerne vil kigge lidt, men selvfølgelig skal have at vide, at der er hjælp at hente, hvis de får brug for det.