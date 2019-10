Mange advokater overvejer at kvitte hårdt job

Arbejdspresset er for tungt i advokatbranchen, de ansatte arbejder for mange timer, mange er utilfredse med ledelsen, og de savner mere tid med familien.

Den viser, at 196 ud af 295 adspurgte advokater eller advokatfuldmægtige, der er medlemmer af Djøf Advokat, overvejer at skifte til en beskæftigelse uden for et traditionelt advokatkontor.

Mathias Krarup, der er formand for Djøf Advokat, er ikke overrasket.

Advokatbranchen har ikke fulgt med i samfundsudviklingen, hvor mange ansatte fokuserer på at skabe en større balance mellem arbejde og familie, vurderer han.

- Vi kan se, at sammenhængen mellem arbejde og fritid vægter højt. Og det har advokatbranchen ikke formået at favne.

- Jeg har et rigtig godt indtryk af branchen, og de gør meget godt, men på det her punkt har man ikke gjort nok. Man har ikke formået at sætte sig ind i, hvad den yngre del af arbejdsstyrken reelt efterspørger, siger Mathias Krarup.

Han mener, at branchen stadig har en forfejlet forestilling om, at advokater skal arbejde mange timer.

- Man har hængt fast i et skisma om, at definitionen på at være ambitiøs er at ville arbejde 60-80 timer om ugen.

- De yngre advokater er top ambitiøse, men det er nu i mindst lige så høj grad ambitiøst at have et godt job, der giver plads til at hente børn, se venner og passe fritidsinteresser, siger han.

På spørgsmålene til advokaterne om, hvorvidt de vil blive, hvis arbejdstiden sænkes, eller hvis der skabes større balance mellem arbejdsliv og familieliv, svarer over 50 procent "ja".

Mathias Krarup påpeger, at man sagtens kan være en ambitiøs advokat, samtidig med at man arbejder 37 timer om ugen.

Advokatbranchen kan blandt andet hjælpe advokaterne ved at sætte flere ansatte på samme opgave, mener Mathias Krarup.

- Det kan koste lidt på indtjeningen i virksomheden, men så er der flere til at tage fra, og så presser du ikke de ansatte, siger han.

Djøf foretog en identisk undersøgelse i 2013, hvor 50 procent af advokaterne svarede, at de overvejede at skifte job. I den nye undersøgelse er tallet 66 procent.

19 procent af de 196 personer, der overvejer et jobskift, svarer, at de muligvis gør det inden for det næste år.

Mathias Krarup forudser, at flere og flere vil takke nej til en advokatkarriere, hvis ikke branchen omstiller sig.

- I sidste ende, hvis det bliver så åbenlyst, at der er et kæmpe problem - og det er der, når 66 procent siger, at de er på vej ud af branchen - så bliver det mindre attraktivt for de jurastuderende at blive advokater.

- Og det bliver et problem for advokatbranchen, som har brug for dygtige advokater, siger han.

Søndag har det ikke været muligt at få en kommentar fra de danske advokatvirksomheders brancheforening, Danske Advokater.