Manden bag Plus-Plus legetøj vinder Årets Ejerleder 2019 på Sjælland

Erhverv - 24. oktober 2019

Martin Pihl fra Plus-Plus A/S vinder prisen som Årets Ejerleder 2019 i region Sjælland. Han vinder prisen for at skabe en international succes med en klar vision, hvor integritet og nytænkning går hånd i hånd. Martin Pihl fik i torsdag eftermiddag overrakt prisen ved en velbesøgt kåring i PwC's nye lokaler i Ringsted. Det er PwC, Nykredit, Dansk Erhverv og Finans, der står bag prisen Årets Ejerleder, som uddeles for 16. gang. Årets tema er formål og værdier.

Martin Pihl er ejerlederen bag Plus-Plus A/S, der producerer og sælger kreativt legetøj af høj kvalitet til børn i alle aldre. Virksomheden startede som en »garage-virksomhed« i 2009, der siden Martin Pihl overtog virksomheden i 2012 har opnået flotte resultater og vækst både i Danmark og i udlandet:

- Martin så som ejerleder potentialet i et produkt, som han siden er lykkedes med at sende på en flot vækstrejse. Han har fra begyndelsen sat retningen for virksomheden med en vision og klare værdier, som har været styrende for alt, hvad virksomheden gør, for produktets brand og dermed også for den store succes, legetøjsvirksomheden er i dag, fortæller Lars Vagner Hansen, director i PwC i Ringsted, og tilføjer:

- Med en vision om legetøjsprodukter af høj kvalitet, der appellerer til børn i alle aldre, og til konkurrencedygtige priser har Martin på syv år skabt et produkt, der har vundet adskillige priser på internationale legetøjsmesser, været udstillet på tre berømte museer i New York, og som har opnået popularitet i hele 40 lande.

Plus-Plus A/S fra Holbæk har siden 2009 produceret og solgt legetøjsbrikker til børn i alle aldre. Legetøjet sælges i dag i 40 lande i Europa, Nordamerika og Asien. Virksomheden har leveret meget stærke resultater, både hvad angår vækst i omsætning og en stærk indtjening. Ambitionen er en fordobling af omsætningen inden for de næste tre år. Virksomheden har en særdeles professionel bestyrelse og ejerstruktur med tidligere ejer af Lagkagehuset, Ole Kristoffersen, samt Bjarke Ingels m.fl., som er med til at sætte de ambitiøse mål.

I forbindelse med Årets Ejerleder 2019 blev der for fjerde gang overrakt en temapris, som går til den ejerleder, der har udvist et stærkt fokus på årets tema, formål og værdier, og derigennem er lykkedes med at skabe konkurrenceevne og succes til inspiration for andre ejerledere. Prisen går i år til ejerlederen Lasse Secher Houengaard fra el- og VVS-virksomheden Finn L. & Davidsen A/S i Haslev.

- Lasse Secher Houengaard har med fokus på sin vision og mission skabt et værdisæt, der fremtræder klokkeklart, og som fornemmes tydeligt i både kulturen og den daglige drift i virksomheden, udtaler Lars Vagner Hansen, director i PwC i Ringsted.

De syv regionale vindere går videre til landskåringen, som finder sted den 14. november 2019 hos PwC i Hellerup.