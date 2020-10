Se billedserie - Hvis folk kan lide dine ting, så køber de dem. Den er ikke længere, siger designer Louise Lagoni om det at drive forretning på baggrund af sin kreativitet.

Man skal bare lige pille lidt i overfladen

Erhverv - 21. oktober 2020 kl. 19:52 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Louise Lagoni har svært ved at kalde sig selv for kunstner. Det må andre gøre. Hun er uddannet designer og formgiver og lever af at skabe finurlige, organiske skulpturer med detaljer, der gerne må få publikum til at trække på smilebåndet.

- Jeg havde egentlig ikke den store ambition om at gå skulpturvejen. I mange år var det en hobby, som jeg ikke havde tænkt, at man kunne leve af, fortæller Louise Lagoni.

Louise Lagoni arbejder med porcelæn og glas. Hun har to værksteder. Et hjemme i Gadevang nær Hillerød og et på en gård i nærheden.

- Jeg kan ikke lide at kalde mig kunstner. Egentlig vil jeg hellere være skulptør eller formgiver eller designer. Måske er jeg i virkeligheden mere en håndværker. Jeg har altid været utrolig vild med at kunne et håndværk - at lære materialerne at kende og prøve dem på kryds og tværs og ændre dem og give dem mit eget udtryk. Når jeg sidder og laver materialeundersøgelser, så står tiden bare stille for mig. Mit værksted er min eventyrhule. Når jeg går derind, så kan alt ramle ned om ørerne på mig, og jeg kan være der i flere døgn.

Ketchupklatter og rynker Inspirationen kommer alle steder fra. Det kan være et finurligt mønster på en skjorte, en ketchupklat på en tallerken, en skygge på asfalten. Det kan være ting, der går i fordærv, blade, der visner eller rynker i et ansigt.

- Jeg tager altid afsæt i en eller anden form, og så bygger jeg ud derfra. Mine skulpturer er noget, der gror og vokser. De har et organisk fantasiliv, som øjet kan kravle over, ud af og ind i. Men det skal samtidig være smukt. Formen skal holde, og hvis det ikke holder, så laver jeg det om.

- Jeg kan godt lide kontrasterne, overraskelserne. Dem har vi alle sammen. Vi er alle spændende mennesker, og man skal bare lige pille lidt i overfladen, så er der altid et eller andet. Mange af mine ting har små huler og lommer. Der kan man gemme nogle tanker eller lige tage sig en slapper. Altså mentalt sætte sig ind i hulen og tage en dyb indånding, inden man stikker hovedet ud igen.

Ekstrem barnlig Louise Lagoni er 47 år og beskriver sig selv som ekstrem barnlig. Hun elsker farver og alt med glimmer, men i en lang periode har hun arbejdet med sort og hvid og de grå nuancer der imellem.

- Det er kommet bag på mig, hvor meget ro, der er i det sort-hvide element. Den ro har jeg ikke selv, men jeg bliver groundet og finder ro. Måske fordi jeg selv er lidt støjende og er sådan en person, der godt kan lide at kravle med hovedet nedad.

Som færdiguddannet designer fik Louise Lagoni i 2006 mulighed for at få et værksted på Kronborg, hvor hun også solgte sine værker fra en af de små kunsthåndværkerbutikker, der ligger i de tidligere medarbejder- og soldaterboliger indenfor murene.

Samtidig arbejdede hun som underviser på ungdomsskolen i Helsingør og var en af de kreative kræfter bag ungdomsskolens rockmusical. Der var Louise Lagoni inde over alt fra revisitter til scenografi og kostumer.

- Der tjente jeg penge nok til mine faste udgifter til husleje og værkstedet. Jeg turde ikke slippe det faste arbejde, fordi mine andre indtægter var så usikre. Der skal være styr på økonomien, ellers har jeg ikke ro, men efterhånden fik jeg forretningen på Kronborg op at køre, og der kom mere bud efter mig, fortæller Louise Lagoni.

Kunder fra erhvervlivet De sidste otte år har hun levet af sin kreative design- og formgiverforretning, hvor ni ud af ti kunder er fra erhvervslivet.

- Men jeg har også en del private kunder. Det er bare blevet sådan. Hvis folk kan lide dine ting, så køber de dem. Den er ikke længere, siger Louise Lagoni.

FAKTA Louise Lagoni

Designer og kunstner

Adresse i Gadevang

Skulpturer i porcelæn og glas

Formgiver af Nordsjællands Erhvervspris, der uddeles af Nordea og Frederiksborg Amts Avis. Intet visitkort - Det sjove er, at jeg har ikke et visitkort eller en hjemmeside. Jeg har en instagramprofil med få følgere og en facebookside, som jeg ikke opdaterer så tit. I denne ekstreme medieverden siger alle jo, at man ikke kan leve uden, men tiden på Kronborg blev mit levende visitkort, der opbyggede kontakter og netværk.

Louise Lagoni tror mere på det fysiske møde mellem mennesker og at opbygge stærke relationer, og det gode ved at arbejde sammen med mennesker fra det private erhvervsliv er, at der er rammerne afstukket af et budget og en deadline, og så er der fri leg, som hun beskriver det.

At drive processer - Under mit studieforløb var der ikke meget undervisning i det at drive forretning, men man fik nogle værktøjer til at drive processer, og det er de samme grundregler, jeg bruger, når jeg skal finde mine kunder. Hvis jeg for eksempel hører om en virksomhed, der er i gang med et nyt domicil, er ved at udvide eller er fusioneret, så kontakter jeg dem for at høre, om de har indtænkt udsmykning i projektet. Rigtig mange gange oplever jeg, at det har de ikke, og så kan jeg sende et forslag, fortæller Louise Lagoni.

- De fleste store virksomheder har en foyer, et showroom eller lokaler, de bruger til kundemøder, så der er brug for kunst og udsmykning i alle mulige brancher, der gerne vil give kunder og gæster et godt indtryk, når de kommer i virksomheden.

Nordsjællands pris Et af de steder, hvor der hænger en skulptur af Louise Lagoni i receptionen, er hos virksomheden Trackman i Vedbæk, der er sidste års vinder af Nordsjællands Erhvervspris. Skulpturen i sort og hvidt porcelæn er inspireret af en golfbold.

Trackman har udviklet et system, der ved hjælp af avanceret radarteknologi kan fortælle golfspillere detaljerede data om deres slag, så de kan justere slagene og blive bedre. Teknologien bruges også, når tv transmitterer og viser resultater fra store golfturneringer.

- Jeg har lavet Nordsjællands Erhvervspris i en del år. Det er en meget anderledes opgave, fordi jeg har meget kort tid til at arbejde med den. Jeg har som regel to-tre uger fra jeg ved, hvem vinderen er og til den skal overrækkes.

Fortællingen Louise Lagoni starter sin indledende research på internettet, men forsøger også at få et påskud til at komme ind på virksomheden for at fornemme atmosfæren.

- Det man ser på internettet, er den pæne hjemmeside og de pæne billeder, men når man kommer indenfor og taler med menneskene, receptionisten, folkene i kantinen, sekretæren og direktøren, så er der altid en, der virkelig har fat om bollerne og ved alt. Det er ikke altid, det er direktøren. Skulpturen til Nordsjællands Erhvervspris skal være et trofæ, for virksomheden har jo gjort noget godt. Skabt økonomisk vækst eller arbejdspladser. Efter sådan et besøg, så går jeg hjem og skriver en lille tale om stedet, og så er jeg i gang, fortæller Louise Lagoni.

Humor og hård hud Hun er altid glad for en opgave og et salg, fordi det er en anerkendelse af værkerne.

- Mine skulpturer er mit eget univers, min smag og mit udtryk. Det er som at sælge en side i sin dagbog, og det er fedt, at en skulptur kommer til at bo hos andre mennesker, som kan glæde sig over den, men det er også en branche, hvor alle har en mening om det, du laver, ligesom med musik og teater, så du skal have hård hud på øjenvipperne, siger Louise Lagoni med smil i stemmen.

- Jeg arbejder nogle gange med ansigter, som nogle synes er ækle eller grumme, men det meste, af det jeg laver, har afsæt i noget humor. Jeg er vokset op i et hjem fyldt med humor og jazzmusik, og hvor vi grinte meget. Nu har jeg mistet begge mine forældre, så der kan godt være morgener, hvor jeg er lidt ked af det, men som menneske tror jeg på, at det positive livssyn kan vende tingene. Du ved jo, at det vender igen, og du kommer op af hullet. Så jeg prøver at få noget grin, sjov og ballade ind i min dag ved ikke at lave noget kedeligt sådan en dag.

- Så man må godt synes, at mine ting er grimme eller noget af det mest rædselsfulde, men jeg bliver ked af det, hvis folk synes, de er ligegyldige, siger hun.

