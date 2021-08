Se billedserie Det kræver teamwork at lave film. Det kræver tillige gode ideer, og det er Mads Himmelstrups erfaring, at medarbejdere, som måske ikke plejer at sige så meget, træder mere frem under processen og byder ind med ideer. Foto: Filmteambuilding.dk Foto: Rasmus Preston

Man kan filme sig til teamudvikling

Erhverv - 12. august 2021 kl. 12:42 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen

Der er mange måder at lave teamudvikling på. En af de mere specielle og sjove er at lade medarbejderne lave en film sammen. Det er en mulighed Filmteambuilding.dk tilbyder virksomheder, der er på udkig efter en god idé til, hvordan de eksempelvis kan implementere nye værdier i organisationen.

- Konceptet bag filmteambuilding er en smuk blanding af organisationsudvikling, personale teambuilding og en sjov dag med kollegerne, forklarer Mads Himmelstrup, som er manden bag Filmbuilding.dk

Han fortæller videre, at det er deltagerne, der udtænker, planlægger, optager og er skuespillere i deres egne film. Det har de tre timer til, så der er knald på. Det fordrer så også, at alle giver et nap med. Alle lige fra toplederen til receptionisten er vigtige medspillere i at få filmen til at blive en succes. På et event inddeles deltagerne typisk i grupper med 8-12 personer i hver gruppe, som så gruppevis laver hver sin film.

Det er ikke alle, som bryder sig om at stå foran kamaraet, men der er mange andre opgaver, der skal løses. En skal styre kameraet, en skal instruere, der skal udarbejdes et storyboard plus flere andre opgaver. Så der er plads til alle.

- Men det hele begynder selvfølgelig med den gode idé til, hvad filmen egentlig skal handle om, og her skal alle byde ind. Når medarbejderne får lov at blive hørt, udvikler det organisationen, har Mads Himmelstrup erfaret gennem arbejdet med de omkring 1500 film, han har hjulpet medarbejdere fra flere end 200 virksomheder og organisationer med at lave.

Ét minut - seks scener

Der er tre timer til hele processen, og det er ikke usædvanligt, at en film kun er omkring et minut lang og indeholder seks scener. En scene kan for eksempel være en mand, der tager en slurk af en cola.

- Med så kort tid til rådighed er det virkelig kniven for struben, men der kommer virkelig mange gode ideer på bordet, ja nogle af dem er faktisk de rene genistreger, lyder det fra Mads Himmelstrup, administrerende direktør i Filmteambuilding.dk

Der er dog også firmaer, der vælger at lave film af 4-5 minutters længe, hvor der indgår 10 scener. Men de fleste film er omkring et minut lange. Filmteambuilding arbejder med reklamefilmsformatet, og til det format passer en længde på et minut fint.

Når optagelserne er i kassen afleverer deltagerne kameraet til professionelle filmklippere fra Filmteambuilding.dk, som så sørger for, at optagelserne bliver klippet sammen til den færdige film. Derudover lægger de effekter, musik og speak på.

- Vi har selvfølgelig respekt for, at det er medarbejdernes film. Men vi lægger os i selen for at levere dem med et så professionelt touch og look som muligt. Det er en af hjørnestenene i vores koncept, at outputtet er så lækkert som muligt, forklarer Mads Himmelstrup.

Reklamefilm om børnehaven

Børnehuset Karensminde i Holbæk, som er en kommunal daginstitution med 100 børn i alderen 0-6 seks år. er et af de »firmaer«, der har prøvet filmteambuilding. Her er pædagogisk leder Charlotte Böetius meget tilfreds med forløbet, som hun og hendes medarbejdere prøvede sidste år.

- Vi har en årlig faglig dag, og jeg lægger vægt på, at det skal handle om teambuilding. Vi skal foretage os noget aktivt, og vi skal have det sjovt. Vi har for eksempel tidligere indspillet en sang i et studie sammen med musikeren Ivan Pedersen. Musikken fra den sang brugte vi iøvrigt som underlægningsmusik på filmene, vi lavede sammen med Filmteambuilding.dk, fortæller Charlotte Böetius.

Hun fandt ved et tilfælde frem til Filmteambuilding.dk, da hun på nettet søgte efter ideer til den faglige dag for medarbejderne.

Den pædagogiske leder i Børnehuset Karensminde husker filmdagen som en meget sjov dag, som også var med til ryste medarbejderne sammen .

- Det var ikke alle, som havde lyst til at blive filmet, men der var jo mange andre opgaver, de kunne kaste sig over. Det gode var, at alle var med i processen, og nogle af de medarbejdere, som ellers er lidt tilbageholdende, gik virkelig op i processen med at lave film og bød ind med en masse gode ideer, fortæller Charlotte Böetius.

Resultatet blev tre reklamefilm om Børnehuset Karensminde, som nu kan ses på daginstitutionens facebook side.

Charlotte Böetius lægger vægt på, at de faglige dage for medarbejderne i børnehuset skal sætte en proces igang. En proces der kan hjælpe med til at gøre hverdagen og samarbejdet på arbejdspladsen bedre.

- Og med Filmbuilding.dk blev det en virkelig god proces. Filmene blev også gode, men i min bog er processen vigtigere end filmen.

Awards og bobler

Børnehuset Karensminde valgte at lave en reklamefilm om børnehuset, men ifølge Mads Himmelstrup, administrerende direktør i Filmteambuilding.dk er det faktisk kun fantasien, der sætter grænser for, hvilke emner, man kan lave film om.

De første film, han var med til at lave i under konceptet filmteambuilding, var 30 film om fem nye værdier for børnetøjsmærket Name It, som tøjkoncernen Bestseller bestilte. Siden er der blandt andet lavet film om diversitet i Energinet og 40 film om Toldstyrelsens fem nye værdier er det også blevet til.

- Det er meget forskellige kunder, vi samarbejder med. Ønskerne og behovene er forskellige, og derfor går vi meget op i at skræddersy forløbet, så det passer til den enkelte kunde. Nogen steder skal der eksempelvis kun laves én film, og andre steder skal der laves flere, fordi der er flere grupper, forklarer Mads Himmelstrup.

Trods forskellene er der dog også indslag, der er gennemgående, når Filmteambuilding rykker ud og laver film sammen med medarbejderne i vidt forskellige virksomheder.

Dagen bliver således altid afsluttet med visning af filmene under festlige former.

- Vi slutter altid af med noget godt at spise og drikke samtidig med, at vi ser filmene og uddeler awards og statuetter til bedste film, bedste mandlige skuespiller, bedste kvindelige skuepiller og bedste fremstilling af emnet som til en rigtig Oscar fest. Hos os er der skam også bobler i glassene, lyder det med et grin fra Mads Himmelstrup.

Filmteambuilding.dk står dig ikke for forplejningen og champagnen under awardshowet. Kunden lejer sig typisk ind på et hotel eller konferencecenter, som så står for al forplejning.

- Men vi koordinerer alt med hotellet på vegne af kunden. På den måde er det super let for vores kunder at indgå aftaler med os, anfører Mads Himmelstrup.

Efterfølgende får deltagerne filmen med hjem og kan sådan set bruge den, som de vil. Mange vælger at bruge den på virksomhedens facebook eller hjemmesiden.