Man husker det aktive frikvarter

I dag ejer Christian Petersen sammen med sin kone Hotel Residens Møen i Stege, der har specialiseret sig i at lægge rammer til virksom- heder, som ønsker at afholde møder, kurser og konferencer i naturomgivelser.

- Man kan få den vildeste tur derude og så tage hjem igen efter et par timer, gå i bad, og så er man klar igen til mødet, siger Christian Petersen og tilføjer, at det økonomisk er inden for skiven.

Stedet er dog mest kendt for den lange periode, hvor det var Stege Tugthus. Det blev lukket i 1851, hvor ejendommen blev omdannet til en sindssygeanstalt. Siden da er der sket meget, og efter en omfattende restaurering og modernisering af det tidligere tugthus og sindssygeanstalt åbnede Hotel Residens Møen i 2016 med sine lyse og moderne lokaler og hotellejligheder. Udsigten byder på et kig til Stege Bugt og Dronning Alexandrines Bro.

Bussen står klar

Hotel Residens Møen ligger fem kvarters kørsel fra København. Det er nok ingen hemmelighed, at afstanden mentalt føles længere for københavnere end for mønboer. Det har man taget konsekvensen af på Hotel Residens Møen ved at tilbyde bustransport fra virksomhedernes adresse i hovedstadsområdet.