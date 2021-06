Den faldende ledighed i Danmark er et tegn på, at vi er på vej ud af coronakrisen, mener både minister og økonom. (Arkivfoto)

Maj havde største fald i ledigheden siden 2007

Der har i maj måned været det største månedlige fald i ledigheden, siden Danmarks Statistik begyndte at opgøre tallene med den nuværende metode. Det var i 2007.

Den danske ledighed faldt med 13.900 til 115.300 personer fra april til maj. Det svarer til en arbejdsløshedsprocent på 4,0. Det fremgår af tal fra Danmarks Statistik.

Det er et tegn på, at Danmark bevæger sig væk fra coronakrisen, mener beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S).

- Det er fantastisk, at vi ser sådan et drastisk fald i ledigheden. Det er endnu et positivt tegn på, at vi er godt på vej ud af krisen, siger ministeren i en pressemeddelelse.

Ledigheden er nu på det laveste niveau, siden coronapandemien ramte Danmark sidste år. Ledigheden for maj ligger dog fortsat 12.000 personer over niveauet for februar 2020, som var umiddelbart før, coronapandemien ramte.

- Det er et meget stort fald i ledigheden, siger Las Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.

- Vi var godt klar over, at det gik den rigtige vej. Men det kom alligevel bag på os, at det gik så hurtigt, siger Las Olsen.

Efter andre kriser har det taget flere år at nå den samme bedring, fortæller cheføkonomen.

Forskellen ligger her i, at den nuværende økonomiske krise følger sundhedstilstanden, der nu også er i bedring. Derfor har genåbningen af samfundet haft stor betydning for det store fald i ledigheden, mener Las Olsen.

- Nu, hvor man genåbner, så kommer økonomien buldrende tilbage, siger han.

Ifølge ham vil fremgangen derfor fortsætte i juni, og at det hovedsageligt er turismen, der mangler at vende tilbage.

- Vi kommer meget snart til at kunne sige, at krisen er fuldstændigt overstået, mener han.

Faldet i arbejdsløsheden i maj ses især hos kvinderne. Der var 8800 færre ledige kvinder fra april til maj, mens der var et fald i ledigheden på 5100 for mænd.

Fra april til maj faldt ledighedsprocenten for kvinder med 0,6 procentpoint til 4,1 procent, mens mænds ledighed faldt med 0,4 procentpoint til 4,0 procent.