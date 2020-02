Magickort er et kortspil, som så dagens lys i 90'erne. Ejeren af spillet, amerikanske Hasbro, har lanceret en onlineversion, so

Magickort på nettet giver vokseværk hos Lego-konkurrent

Den amerikanske legetøjskoncern Hasbro, hvis legetøj og brætspil er at finde i millioner af hjem verden over, havde fremgang i 2019.

Hasbros salg er trukket op af koncernens satsning på at skabe en onlineudgave med Magickort, der er et strategispil, som så dagens lys i 90'erne.

På nettet koster det penge at købe pakker med kort, som er nødvendige for at være med i spillet, og det har ifølge Hasbro vist lovende takter indtil videre.

Ud over Magickort fremhæver Hasbro, at salget i slutningen af 2019 er trukket op af legetøj fra filmen "Frozen 2" og den nyeste film i Star Wars-universet, "The Rise of Skywalker".

Samlet steg Hasbros omsætning med cirka tre procent til 32,2 milliarder kroner i 2019.

Det højere salg har også hjulpet på Hasbros overskud, der er mere end fordoblet til 3,5 milliarder kroner fra 1,5 milliarder kroner i 2018.

I 2018 var Hasbro klemt af konkursen hos legetøjskæden Toys"R"Us, som krakkede for cirka to år siden i USA og satte Hasbros salg i bakgear.

Hasbro ejer en lang række af legetøjsbrands. Listen tæller kendte venner på børneværelset som Transformers, My Little Pony og Power Rangers.

Hasbro er også kendt for spil, som foruden Magickort tæller blandt andet Dungeons & Dragons, Risk, Monopoly og Matador.

Hasbro kæmper blandt andet med danske Lego om børnenes gunst. Den danske koncern er målt på omsætning en anelse foran Hasbro.

Lego har endnu ikke aflagt regnskab for 2019, men i 2018 var omsætningen på den gode side af 36 milliarder kroner.