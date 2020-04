Magasins ejer er i krise - truet af konkurs

Den britiske varehuskæde Debenhams, der blandt andet ejer Magasin, er i økonomiske problemer og har søgt om konkursbeskyttelse.

Det oplyser selskabet i en meddelelse.

Tiltaget skal sikre, at Debenhams ikke bliver mødt af juridiske krav, der kan sende selskabet i knæ.

Administrerende direktør Stefaan Vansteenkiste understreger, at det er planen, at Debenhams skal køre videre, når coronakrisen er drevet over.

- Vi har taget dette skridt for at beskytte vores forretning, vores ansatte og andre vigtige interessenter, så vi er i stand til at genoptaget handlen i butikker, når regeringens restriktioner ophæves, siger han i en kommentar.

Det er langtfra første gang, at Debenhams er i problemer. Sidste år var kæden også i krise, men kreditorerne endte med at overtage magten i koncernen.

Debenhams ejer 220 stormagasiner i 22 lande - herunder Magasin syv steder i Danmark. Kædens butikker er i øjeblikket lukket på grund af coronavirusset.

Den nok bedst kendte Magasin ligger i København, mens der også findes Magasin i Lyngby, Ørestad, Rødovre, Odense, Aarhus og Aalborg.

Magasin har de seneste år været en overskudsgivende forretning.

I regnskabsåret 2018/2019 fik Magasin et overskud på 84 millioner kroner.