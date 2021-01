Inden for en måned er to containerskibe fra danske Mærsk angrebet i Guineabugten. Rederiet vil have handling. (Arkivfoto)

Mærsk ønsker øget beskyttelse i Guineabugt efter piratangreb

Onsdag blev et Mærsk-skib forsøgt bordet af pirater. Rederiet vil have øget militærhjælp, skriver medie.

A.P. Møller-Mærsk vil have øget militær beskyttelse i Guineabugt efter flere piratangreb.

Det skriver branchemediet Shippingwatch.

To gange inden for en måned er et af Mærsks containerskibe blevet angrebet af pirater i bugten.

Onsdag blev skibet "Maersk Cardiff" forsøgt bordet på sin vej fra Ghana til Cameroun.

Få dage før jul var det "Maersk Cadiz", der blev angrebet ud for Nigeria.

- Risikoen har nået et niveau, hvor en effektiv militær kapacitet er nødt til at blive indsat for at sikre tilstrækkelige afbødende foranstaltninger på kort sigt, siger Aslak Ross, chef hos HSE & Marine Standards hos Maersk, til mediet.

Han har ansvaret for at håndtere sikkerheden på de flere end 300 containerskibe, Mærsk har i folden.

Aslak Ross uddyber ikke, hvilken form for militær kapacitet der ønskes.

På længere sigt er der dog brug for at, lokale regeringer og internationale interessenter skruer op - blandt andet ved en styrket lovgivning.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) vil hurtigt have international opbakning til et styrket indsats i området.

- Helt uacceptabelt, at der lægges hindringer i vejen for vores maritime erhverv. Håber på hurtig opbakning fra internationale allierede til styrket militær indsats i området, skriver hun på Twitter.

Guineabugten er havbugten ud for Vestafrika og et særdeles udsat område for containerskibene.