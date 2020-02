Mærsk betaler små fire milliarder kroner for at overtage den amerikanske virksomhed Performance Team, der har 2100 fuldtidsansatte og 4000, der er enten er på deltid eller kortere kontrakter. (Arkivfoto)

Artiklen: Mærsk køber logistikselskab i USA for næsten fire milliarder

Transportkoncernen Mærsk får et stærkere fodfæste i USA med opkøb af amerikanske Performance Team.

Mærsk har købt den amerikanske logistikvirksomhed Performance Team.

Den danske transportgigant har betalt 3,7 milliarder kroner for at overtage det amerikanske selskab.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Mærsk, der målt på omsætning er Danmarks største virksomhed.

Performance Team har 24 lagerhuse i USA, og det står på vegne af virksomheder for at sende varer ud til slutkunden, som kan være en anden virksomhed eller forbrugere.

Blandt de store kunder er blandt andet Kmart, der er en kæde af amerikanske stormagasiner. Performance Team havde sidste år en omsætning på 3,6 milliarder kroner.

Det amerikanske selskabs forretningsmodel kan sammenlignes med den danske transportkoncern DSV.

Performance Team har 2100 fuldtidsansatte og 4000, der enten er på deltid eller kortere kontrakter. Performance Team blev stiftet i 1987 og har hidtil været familieejet.

Købet af det amerikanske selskab er et led i Mærsks strategi om at kunne flytte varerne fra producenten og hele vejen ud til slutbrugeren.

Mærsk har traditionelt set - inden for transport - haft sin primære forretning med at drive havne og sejle containere rundt på verdenshavene - men det skal fremover bredes ud til også at gælde logistik og transport på landevejen.

Købet mere end fordobler Mærsks lagerplads i USA, der efter handlen vil være på knap 1,4 millioner kvadratmeter. Det svarer i runde tal til 200 fodboldbaner.

Det er det seneste store opkøb af Mærsk, siden selskabet i slutningen af 2017 købte det tyske rederi Hamburg Süd i en handel til 27 milliarder kroner.

Købet af Performance Team skal godkendes af flere myndigheder, inden det er helt på plads. Mærsk forventer, at det sker omkring 1. april.