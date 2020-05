Mærsk forudser stort fald i transport under coronakrise

Transportkoncernen Mærsk vendte underskud til overskud i årets første tre måneder, men selskabet forventer i andet kvartal et fald på 20-25 procent i fragten på grund af udbruddet af coronavirus.

Det oplyser Mærsk i sit regnskab for første, der er offentliggjort onsdag morgen.

- 2020 er utvivlsomt et udfordrende år, men eftersom vi konstant tilpasser os efterspørgslen og fortsat viser fremgang i vores transformation og finansielle resultater, så er vi godt rustede til at ride stormen af, siger administrerende direktør Søren Skou i en kommentar til regnskabet.

Trods udbruddet af coronavirus kommer Mærsk ud af første kvartal med et overskud på 1,44 milliarder kroner.

Mærsk tilskriver blandt andet udviklingen, at selskabet har valgt at sejle med færre skibe under udbruddet af coronavirus, der har givet lavere efterspørgsel. Det samme har andre rederier rundt i verden.

I samme periode sidste fik selskabet et minus på 4,5 milliarder kroner. Det skyldtes delvist et underskud i borerigselskabet Maersk Drilling, som siden er solgt fra.

Mærsk skriver, at efterspørgslen på at fragte containere faldt med omkring fem procent på globalt plan i årets første tre måneder.

Det dækker blandt andet over et fald på 16 procent i importen af varer fra Kina til Europa.

Eksporten af varer ud af Kina gik nærmest helt i stå i februar, hvor store dele af produktionen i landet var sat på hold for at inddæmme udbredelse af coronavirus.

For hele 2020 forventer Mærsk, at der vil være mindre efterspørgsel efter fragt på verdensplan på grund af coronavirus.

Men udsigterne er for slørede til, at den danske koncern vil komme et bud på, hvordan resultatet for 2020 vil lande. Mærsk valgte allerede i marts at sløjfe sine forventninger.