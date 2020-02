Mærsk-ansatte sendes hjem efter rejser til Norditalien og Sydkorea

En lignende foranstaltning har været gældende for Mærsk-ansatte, der har været i Kina, siden 28. januar.

Mærsk understreger, at der endnu ikke er registreret tilfælde, hvor en Mærsk-ansat er smittet med coronavirus.

Også Danfoss har fra tirsdag beordret 14 dages hjemmearbejde for ansatte, der har været i Kina, Singapore, Sydkorea og det nordlige Italien.

- Vi er meget opmærksomme på vores medarbejderes sikkerhed og tryghed. Derfor har vi indført de her retningslinjer, skriver pressechef Mikkel Thrane i en mail til Ritzau.

- Vi følger situationen meget tæt såvel som myndighedernes anbefalinger. Og vi er klar til at iværksætte de nødvendige foranstaltninger.

På Carlsberg er man ikke skredet til at beordre hjemmearbejde. Men det danske bryggeri oplyser, at man har suspenderet alle "ikke-forretningskritiske" rejser til Kina.

Hvis Carlsberg-ansatte skal til Kina, kræver det en særlig godkendelse af Carlsbergs ledelse i Kina, oplyser bryggeriet.

Tirsdag oplyste det norske olie- og gasselskab Equinor, at ansatte, der havde været i Sydkorea, Kina, Iran og Norditalien skulle blive hjemme i 14 dage efter.

Hjemmearbejdet er en foranstaltning mod coronasmitte. Virusset er først brudt ud i den kinesiske storby Wuhan. Her er omkring 65.000 personer blevet registreret smittet med virusset.

Af dem er cirka 20.000 kommet sig, mens cirka 2600 er døde.

Siden har der været mindre udbrud i Iran og det nordlige Italien. Her er mindst 31 døde i de to lande efter at have fået konstateret smitte med coronavirus.